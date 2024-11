In consiglio comunale a Castelvetrano nasce il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana. Ne fanno parte il presidente del consiglio comunale Mimmo Celia, Daniele Stallone (eletti alle ultime amministrative nella lista “Cittadini in Democrazia”) e Salvatore Stuppia, candidato sindaco a giugno ma arrivato secondo dopo il vincente Giovanni Lentini. La sorpresa che ha fatto più notizia è stata l’adesione di Stuppia al partito dello scudocrociato, perché dall’opposizione all’attuale amministrazione è passato tra le file della maggioranza. La Democrazia Cristiana a Castelvetrano può contare anche sull’assessore Rosalia Ventimiglia, dirigente nazionale del partito già ancor prima che entrasse in Giunta. «Siamo certi che Stuppia, Stallone e il presidente del Consiglio comunale Celia daranno il giusto contributo per la rinascita della comunità» è stato il commento del presidente provinciale della DC, Vito Gancitano.

AUTORE. Redazione