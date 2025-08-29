Vito Bonanno, Segretario generale uscente del Comune di Alcamo e neo Segretario del Libero Consorzio della provincia di Ragusa, è stato nominato dal sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini quale componente del nucleo di valutazione in composizione monocratica del Comune per il triennio 2025-2028. Dopo la pubblicazione del bando da parte dell’ente, sono stati in 20 a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di nomina. Tra tutti i curricula, il sindaco ha scelto quello del dottor Bonanno. È compito dell’organismo indipendente OIV procedere alla misurazione e valutazione delle performance delle diverse Direzioni del Comune. A Bonanno andrà riconosciuto un compenso di 8.000 euro, al lordo di Iva e di ogni altra voce. Non sono previsti rimborsi di spese o di trasferta.