Salvatore Martino, attuale direttore dell’Unità di Cardiologia dell’ospedale di Castelvetrano e direttore del dipartimento di medicina e malattie cardiovascolari dell’Asp Trapani, assumerà a interim la direzione medica dell’ospedale di Castelvetrano. Si tratta del posto lasciato vacante dopo che Mariagrazia Morici è stata incaricata quale direttore dei presidi ospedalieri di Trapani e Salemi. Proprio qualche giorno addietro il Commissario straordinario dell’Asp Trapani Sabrina Pulvirenti aveva dichiarato che l’ospedale di Castelvetrano ha «un’importanza strategica» per il territorio. Concetto ribadito dal sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini che ha parlato non di ospedale di Castelvetrano «ma del Belìce».