Un percorso nuovo, più completo e diverso dall’unico sito (la Collegiata dei Santi Pietro e Paolo) pubblicizzato in prima battuta dal FAI. Nelle Giornate per le scuole del FAI – da domani, martedì 25 novembre, e sino a venerdì – a Castelvetrano la locale sezione propone un itinerario con più siti da visitare: l’aula consiliare nel palazzo Pignatelli, la chiesa San Domenico, il Convento dei Minimi, la chiesa-rettoria della Tagliata, il palazzo Venuti, il Museo civico e la biblioteca comunale. A fare da ciceroni all’interno dei siti da visitare ci saranno gli alunni delle prime classi della scuola media “G. Pardo”, alcune classi dell’Istituto comprensivo “Lombardo Radice-Pappalardo” e un gruppo di studenti del Liceo Classico “G. Pantaleo”.

La settimana è dedicata proprio agli studenti, accompagnati dai compagni-ciceroni, che avranno la possibilità di conoscere i luoghi interni dei siti scelti. «Si tratta di un interessante scambio educativo fra pari volto a stimolare negli studenti lo spirito di cittadinanza attiva affinché non si limitino a considerare il proprio patrimonio storico-artistico solo una materia da studiare, ma possano direttamente, da protagonisti, coinvolgersi nella scoperta, tutela e valorizzazione dei beni del proprio territorio», ha detto Graziella Zizzo, responsabile della locale sezione del FAI.