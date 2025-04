La Giunta municipale di Castelvetrano ha affidato per 5 anni i locali comunali del laboratorio musicale “Raffaele Caravaglios” di via Vittorio Veneto alla banda musicale “Francesco Mangiaracina”. L’affidamento è avvenuto anche perché – si legge nella delibera – «la stessa associazione si è impegnata a prestare gratuitamente la collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative musicali da concordare con l’Amministrazione, noncheé a fornire il servizio bandistico a favore dell’Amministrazione comunale in occasione del periodo natalizio, della commemorazione dei defunti e della processione di Pasqua e del santo Patrono». Secondo quanto scrive il sindaco Giovanni Lentini sul proprio profilo Facebook l’associazione «svolgerà corsi gratuiti di musica aperti a tutti, promuovendo cultura e inclusione, specialmente tra i più giovani e le fasce più fragili della nostra comunità».