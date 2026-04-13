Gli studenti dell’istituto commerciale “G.B. Ferrigno” di Castelvetrano, martedì 14 e mercoledì 15 aprile, portano in scena al teatro Selinus di Castelvetrano il musical “Aladino e la lampida magica”, come rassegna dei diplomandi. L’iniziativa nasce dalla voglia dei ragazzi di interpretare un classico che promette di incantare grandi e piccoli con atmosfere orientali, colori e musica. La regia è di Mimma Monachella e Giuseppe Fontana, le coreografie di Salvatore D’Agostino e Leonardo Palumbo.