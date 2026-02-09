Più illuminazione, telecamere di videosorveglianza e più controlli da parte della Polizia municipale e delle Forze dell’ordine come deterrente. È quello che chiede Enzo Evola, residente in piazza Dante a Castelvetrano, che da tempo denuncia il degrado del giardino che si trova proprio davanti il plesso scolastico della piazza davanti casa. Bottiglie di birra abbandonate, stralci di cartone lasciati sulle panchine e sacchetti di immondizia lasciati in mezzo le aiuole. La situazione è stata documentata con fotografie che il signor Evola ha fatto avere anche ad alcuni assessori. «La questione di ciò che avviene in questo giardino durante le ore serali l’ho portata all’attenzione di alcuni componenti dell’Amministrazione comunale ma il problema persiste». Il buio della sera e la scarsissima illuminazione diventano le condizioni ottimali per chi sceglie il giardino della scuola come luogo per bere. Risultato? Bottiglie abbandonate, cartoni sparsi e aiuole scambiate per latrina all’aperto.