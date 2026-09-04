Gabriella Marchese è il nuovo capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Castelvetrano. Dopo che la vice presidente del consiglio l’azzurra Barbara Vivona ha lasciato l’incarico reso incompatibile con una modifica del regolamento comunale, la Marchese è diventata capogruppo. «Siamo certi che Gabriella svolgerà il suo nuovo compito con impegno e passione, ottenendo ottimi risultati, sulla scia del proficuo lavoro già svolto come consigliera comunale, nell’interesse dei cittadini castelvetranesi e per la crescita e il rafforzamento del nostro partito», ha commentato l’ex deputato Tony Scilla, segretario provinciale del partito. Gabriella Marchese è vicina a Scilla mentre Barbara Vivona al deputato regionale Stefano Pellegrino. La dichiarazione della Vivona di essere consigliere indipendente in consiglio comunale ha sollevato l’immediata reazione del segretario provinciale del partito Scilla: «ne consegue, sul piano politico, che tale decisione la pone al di fuori del partito».