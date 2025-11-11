Stamattina, intorno alle ore 4, vicino a un’attività commerciale che si trova all’incrocio tra via Vito Lipari e via Marconi, sono state date alle fiamme alcune scatole di cartone che erano state lasciate per il ritiro della differenziata. Secondo le testimonianze degli abitanti della zona ad appiccare il fuoco sarebbe stata una ragazza di circa 30 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri ma già la donna era scomparsa. Chi ha appiccato il fuoco sarebbe un volto noto agli abitanti della zona che più volte hanno avvisato le forze dell’ordine.