Si è celebrata ieri – martedì 12 maggio – la Giornata mondiale della fibromialgia. A Castelvetrano l’Amministrazione comunale ha deciso di illuminare la Fontana della Ninfa con le luci viola, colore simbolo della lotta contro la fibromialgia. Sindrome cronica caratterizzata principalmente da dolore muscolare diffuso, stanchezza persistente, disturbi del sonno, rigidità articolare, colpisce soprattutto le donne, ma può interessare persone di qualsiasi età e sesso. La causa esatta non è ancora completamente chiarita; si ritiene coinvolga alterazioni nella percezione del dolore da parte del sistema nervoso centrale.