I Carabinieri della Stazione di Marinella hanno denunciato un 25enne di nazionalità straniera per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un servizio di pattuglia, fermavano il 25enne mentre transitava a piedi in Cda Latomie. Insospettiti dal comportamento agitato dell’uomo, i militari effettuavano una perquisizione personale rivenendo e sottoponendo a sequestro 3 involucri di cocaina (per un peso complessivo di circa 20 grammi), occultati all’interno di un pacchetto di sigarette.

AUTORE. Redazione