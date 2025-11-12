Apertura di un Servizio di informazioni turistiche, maggiore sinergia col Parco archeologico di Selinunte e mettere in atto iniziative concrete per bloccare la nascita di nuovi impianti eolici. È quello che si auspica il gruppo locale di Castelvetrano del FAI guidato da Graziella Zizzo. Da pochi giorni si sono concluse le visite guidate organizzate dal FAI alla chiesa del Purgatorio e al palazzo Venuti ristrutturato dalla famiglia Corda. A fare da ciceroni sono stati gli alunni del Liceo Classico “G. Pantaleo”. «Queste iniziative consentono di scoprire e di toccare con mano la ricchezza del patrimonio storico-artistico – spiega la Zizzo – una città che, per le grandi potenzialità artistiche, archeologiche, naturalistiche che, in una congiuntura veramente rara, possiede, potrebbe avere una vera vocazione turistica e del turismo farne volano economico». Per la Zizzo «la promozione culturale e turistica di una città e del suo territorio necessita di una “visione” che comprenda competenze, progetti mirati, scelte coraggiose, ma anche di una un’organizzazione che metta in atto iniziative fondamentali e indispensabili».