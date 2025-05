La Giunta municipale di Castelvetrano ha approvato il progetto di ristrutturazione dell’ex Centro operativo comunale di Protezione civile che si trova in via Piersanti Mattarella a Castelvetrano e, contestualmente, ha aderito all’avviso pubblico per ottenere il finanziamento. Si tratta dell’asse Pr Fesr Sicilia 2021/2027 che nello specifico prevede la realizzazione di nuove aree di protezione civile e manutenzione di quelle esistenti. Il progetto riguarda l’efficientamento energetico della struttura e sono previste anche alcune demolizioni. Negli anni la struttura ha anche ospitato gli uffici della Polizia municipale. L’importo totale del progetto è di € 954.464,71 e responsabile unico del procedimento è stato individuato Vincenzo Caime.