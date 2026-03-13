I carabinieri di Castelvetrano hanno denunciato un 49enne castelvetranese per evasione e porto di armi e oggetti atti ad offendere. I militari dell’Arma sono intervenuti nell’abitazione dell’ex fidanzata dell’uomo dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. La perquisizione effettuata sull’autovettura in uso al 49enne, ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro un coltello con lama da 12cm e un bastone in legno di circa un metro. L’uomo è stato nuovamente posto ai domiciliari e denunciato.