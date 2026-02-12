Ad alcuni cittadini di Castelvetrano sono stati recapitati avvisi di pagamento IMU per la prima casa. Un errore del quale si sono accorti in Comune, legato «a un disguido tecnico riconducibile al sistema informatico in uso presso l’Ufficio tributi», chiarisce il sindaco Giovanni Lentini sulla propria Fanpage. Dall’Ufficio tributi si apprende, però, che l’errore riguarderebbe pochi casi: su 7.869 avvisi inviati ai castelvetranesi le contestazioni, al momento, sono poco più di dieci e questo riguarda, soprattutto, le mancate comunicazioni di aggiornamenti catastali o di residenza. «Gli uffici competenti hanno già provveduto ad avviare le necessarie verifiche e gli interventi correttivi per evitare il ripetersi dell’anomalia», scrive ancora il sindaco che invita i cittadini a rivolgersi all’Ufficio tributo per eventuali chiarimenti.