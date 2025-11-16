Federico Troina, 18 anni, di Castelvetrano e Aurora Cudia, 18 anni, di Campobello di Mazara sono i nuovi rappresentanti d’Istituto del Liceo Scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano. I due sono stati eletti con 402 (Troina) e 292 (Cudia). Nel programma presentato per il quale sono stati eletti, tra le iniziative, compaiono la prosecuzione del progetto del Giornale dei Licei, avviato lo scorso anno dopo l’incontro che il nostro direttore Max Firreri ha fatto con la comunità liceale, invitato proprio dai rappresentanti d’Istituto dello scorso anno. Ma tra le iniziative che Troina e Cudia metteranno in campo c’è anche lo “Spotted Clubs”, ossia creare mini club dentro la scuola dove ognuno può entrare in base ai propri interessi: musica, gaming, film, libri, scacchi. «Ogni club avrà il suo spazio, i suoi post, le sue idee – spiega Federico Troina – l’obiettivo è quello di far incontrare gli studenti che condividono le stesse passioni e così creare qualcosa di nuovo, utile e divertente per tutti». Le elezioni dei rappresentanti di Istituto sono anche avvenute agli altri due Licei: al Classico è stata eletta Helena Bono, al Pedagogico Angelica Licata.