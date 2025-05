Le associazioni “Il Golfo” e il motoclub “La Fratellanza” hanno donato 1.500 euro all’Unità di ematologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. La somma servirà per l’acquisto di beni in favore dei pazienti oncoematologici. È stata Maria Rosa Vivona, presidente dell’associazione “Il Golfo”, a consegnare l’assegno da 1.500 euro alle dirigenti medico Carla Marino, Chiara Russo e Lara Crucitti, presenti in rappresentanza dell’Unità diretta da Enzo Leone. Alla cerimonia, ha partecipato anche Eliana Gucciardo, psicologa ospedaliera che lavora insieme all’equipe e che si è adoperata per il buon esito dell’iniziativa.

La cerimonia, in occasione del motoraduno organizzato da “La Fratellanza”, si è tenuta a piazza Bagolino a Castellammare del Golfo, alla presenza anche delle autorità locali e, dopo, tutti i motociclisti partecipanti hanno concluso la loro sfilata ad Alcamo Marina.

AUTORE. Redazione