Un contributo di 49.997,07 euro è stato stanziato dal dipartimento regionale ambiente dell’omonimo assessorato regionale a favore del Comune di Castelvetrano per la riqualificazione della villa “Falcone-Borsellino”. Lo ha annunciato il sindaco Giovanni Lentini tramite la sua Fanpage. «L’intervento consentirà di restituire decoro e piena fruibilità a uno spazio pubblico importante per la città, migliorando la qualità del verde urbano e rendendo la villa nuovamente accogliente per famiglie, bambini e cittadini con la creazione di un orto urbano», scrive il sindaco. Intanto gli uffici comunali stanno predisponendo le procedure per l’individuazione dell’impresa che realizzerà i lavori di riqualificazione del Parco delle Rimembranze, già finanziati dalla Regione.