C’è anche il Comune di Castelvetrano tra i beneficiari del finanziamento di 15 milioni di euro per 105 comuni siciliani per i sistemi di videosorveglianza. A Castelvetrano è stata assegnata la somma di 132.507,64 euro per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza dotato di intelligenza artificiale per la messa in sicurezza del territorio comunale. Il progetto, così come si legge sull’elenco ufficiale dell’Assessorato, riguarderà le borgate di Triscina e Marinella di Selinunte. Gli altri Comuni beneficiari in provincia sono: Poggioreale (98 mila euro), Salemi (131.919,93), Santa Ninfa (149.590 euro) e Vita (67.920,41 euro). «Grazie all’impegno dell’assessore regionale Alessandro Aricò. Un segnale concreto di attenzione verso le nostre comunità. Investire sulla sicurezza significa fare politica davvero vicina ai cittadini e alle loro esigenze quotidiane», è quello che ha commentato sulla sua Fanpage Nicola Catania, già deputato regionale e sindaco di Partanna.