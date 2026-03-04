Il Comune di Castelvetrano vuole ristrutturare il serbatoio pensile di via Pietro Mascagni e per questo ha presentato al dipartimento regionale di Protezione civile un progetto nell’ambito del Pr-Fesr Sicilia 2021/2027 – Azione 2.4.3, per un totale di 967.300,66 euro. Il progetto (a cura dei geometri Andrea Pisciotta e Girolamo Bentivoglio Fiandra, rup Pasquale Calamia) prevede la messa in sicurezza del manufatto, il miglioramento del comportamento sismico e la rimozione delle limitazioni alla viabilità nell’area interessata. L’infrastruttura, realizzata negli anni ’70 e oggi inserita nel censimento nazionale delle architetture italiane dal 1945 a oggi, è stata nei decenni fondamentale per il sistema idrico cittadino ma si è degradata dal punto di vista strutturale. Da qui la necessità di intervenire.