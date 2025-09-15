Festa di Maria Ss. della Tagliata a Castelvetrano, da giovedì 18 a mercoledì 24 settembre. Ecco il programma religioso nei dettagli. Giovedì 18: ore 21, giardino del Santuario della Tagliata, cena di beneficenza. Venerdì 19: ore 21, chiesa della Tagliata, Veglia di preghiera con i giovani della città. Sabato 20: ore 6,45, raduno comunità parrocchiali a San Francesco di Paola e pellegrinaggio al Santuario, dove il Vescovo presiederà la celebrazione eucaristica; ore 11, santa messa celebrata dal Vicario generale don Gioacchino Arena; ore 17, santa messa presieduta dal Vescovo emerito monsignor Domenico Mogavero; ore 19, santa messa presieduta dal rettore don Giacomo Putaggio, alla presenza di tutti i bambini delle scuole elementari; al termine benedizione degli zainetti per la scuola; ore 20,30, sagra del cannolo e della cassateddra. Domenica 21: ore 9, santa messa; ore 10, santa messa presieduta da don Nicola Patti; ore 11, santa messa presieduta da don Giuseppe Undari; ore 16,30, santa messa presieduta da don Vincenzo Aloisi, ore 19, santa messa presieduta dal rettore; ore 20,30, “Antiqua et veneranda Imago”, rievocazione storica con il carro trionfale che conduce alla chiesa l’antica immagine della Madonna della Tagliata, trasportata dai tagliapietra (partenza dal chiostro dei Minimi). Lunedi 22: ore 9,30, santa messa; ore 17,30, santa messa presieduta da don Gaspare Tortorici. Martedì 23: ore 9,30, santa messa; ore 17,30, santa messa presieduta da don Rino Randazzo. Mercoledì 24: ore 9,30, santa messa; ore 17,30, santa messa presieduta da fra Giuseppe Pipitone.
AUTORE. Redazione