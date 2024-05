Sono stati avviati i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido comunale che sorgerà su un terreno comunale in via Simone Neri a Castelvetrano. Il nuovo immobile è stato finanziato con un importo di 799 mila euro coi Fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza; i lavori sono stati affidati tramite un bando pubblicato da Invitalia e ad aggiudicarseli è stata la “Ge.Di. group Spa” di Altamura. L’intera costruzione dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2025. Il progetto esecutivo è dell’architetto Giuseppe Bua che sta seguendo i lavori e, una volta completato, servirà per 35 bambini.

AUTORE. Redazione