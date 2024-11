Cinque defibrillatori semi-automatici per l’intera città, quattro installati grazie alla “Sarpiz Communication” e uno donato dal Conad superstore. Si chiama “Salva una vita, città cardio protetta” il progetto che è stato illustrato ieri nell’aula consiliare di Castelvetrano. I cinque defibrillatori saranno installati nei prossimi giorni in altrettanti punti strategici della città. La “Sarpiz Communication” ha fatto da catalizzatore di 28 aziende locali che hanno contributo affinchè si potessero comprare i defibrillatori. Al pubblico ieri sono stati presentati anche 10 pannelli informativi sulla mappatura dei punti dove si trovano i defibrillatori. Il DAE che ha acquistato il Conad Superstore è stato donato dall’amministratore Francesco Messina. Questi i punti dove si troveranno i defibrillatori: farmacia Ingrassia (via Roma, 147), via Milazzo, 73, piazza Dante Alighieri, piazza Carlo D’Aragona e Conad Superstore di via Dei Templi. È stata anche presentata l’app “Salva una vita” che permetterà a tutti di localizzare facilmente il punto cardio protetto più vicino.

AUTORE. Redazione