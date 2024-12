Il Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice ha donato 70 blocchetti di buoni pasto che garantiranno la fornitura della mensa tutto l’anno a 7 bambini che frequentano una scuola dell’infanzia di Castelvetrano. La consegna è avvenuta ieri tra il presidente del Club Marco Campagna e la dirigente scolastica Vania Stallone, presente l’insegnante Oriana Spina. I sette bambini che usufruiranno dei buoni pasto frequentano la scuola dell’infanzia di via Torino, intitolata alle sorelline Nencioni. I buoni pasto donati rappresentano non solo un supporto pratico per le famiglie, ma anche un segnale tangibile di attenzione verso le nuove generazioni, pilastro del futuro della nostra società. «Siamo orgogliosi di poter contribuire al benessere della scuola e dei bambini che ne fanno parte. Il Rotary opera quotidianamente per migliorare la qualità della vita nelle comunità locali, e questa donazione vuole essere un gesto concreto di vicinanza alle famiglie e alle istituzioni del nostro territorio», ha detto il presidente Campagna.

AUTORE. Redazione