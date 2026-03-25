Il Comune di Castelvetrano ha pubblicato il bando per l’assegnazione di 6 immobili confiscati alla mafia e transitati al patrimonio del Comune. L’ente vuole assegnarli ad associazioni ed enti per la gestione. Si tratta di terreni e fabbricati rurali che si trovano nelle contrade “Giallonghi–Favara Rampante-Latomie-Bresciana” sul territorio di Castelvetrano. Al bando di assegnazione possono partecipare le comunità, anche giovanili, gli enti, in forma singola o associata, le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, le associazioni di protezione ambientale. La concessione avrà la durata di 15 anni. La partecipazione al bando prevede la presentazione di un progetto di gestione e, tra i punteggi assegnati, influenzerà anche l’esperienza posseduta in materia. La documentazione deve pervenire entro le ore 12 del 17 aprile presso la Direzione VI del Comune.