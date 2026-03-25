Il Comune di Castelvetrano ha pubblicato il bando per l’assegnazione di 6 immobili confiscati alla mafia e transitati al patrimonio del Comune. L’ente vuole assegnarli ad associazioni ed enti per la gestione. Si tratta di terreni e fabbricati rurali che si trovano nelle contrade “Giallonghi–Favara Rampante-Latomie-Bresciana” sul territorio di Castelvetrano. Al bando di assegnazione possono partecipare le comunità, anche giovanili, gli enti, in forma singola o associata, le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, le associazioni di protezione ambientale. La concessione avrà la durata di 15 anni. La partecipazione al bando prevede la presentazione di un progetto di gestione e, tra i punteggi assegnati, influenzerà anche l’esperienza posseduta in materia. La documentazione deve pervenire entro le ore 12 del 17 aprile presso la Direzione VI del Comune.
QUI IL BANDO PUBBLICO
AUTORE. Redazione