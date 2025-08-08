In prima battuta il Comune di Castelvetrano era stato ammesso ma fuori finanziamento. Ora, dopo la manovra ter all’Ars che ha consentito di rimpinguare il capitolo di spesa, il Comune potrà avere il suo scuolabus. Ad annunciarlo sui social è il sindaco Giovanni Lentini che tiene a ringraziare l’assessore regionale all’istruzione Mimmo Turano per il suo impegno. Per il capitolo sono stati stanziati 8 milioni di euro. Così al Comune toccheranno 75 mila euro per l’acquisto di un nuovo scuolabus. Lentini ha tenuto a ringraziare, altresì, l’assessore comunale Rosalia Ventimiglia e l’esperta Lina, «per aver curato la stesura del progetto, consentendo al Comune di accedere al contributo».