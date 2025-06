A due soci past president del Lions club di Castelvetrano è stata conferita la più alta onorificenza lionistica di club. Sono Antonino Scaduto e Leonardo Parisi che hanno ricevuto dalle mani del presidente Giacomo Elia il riconoscimento con questa motivazione: «per il loro costante impegno nel sostenere e promuovere le attività di servizio del Lions Club, nonché per la loro generosità nel donare tempo e risorse per aiutare gli altri». Il presidente uscente Elia (gli è subentrato ora alla carica Agata Calandro) ha tenuto a ringraziare lo staff che lo ha collaborato nel suo anno di presidenza. E ha tenuto a ringraziare anche Giuseppe Curaba dell’omonima azienda che ha contribuito al Lions per le attività di promozione.

AUTORE. Redazione