Nella sede dell’Unitre di Castelvetrano è stato presentato il libro “Apicoltura per amore” di Giuseppe Salluzzo e Angela Maria Sanfilippo, edito da edizioni Montaonda. A dialogare con gli autori sono stati Giuseppe Libero Bonanno ed Erasmo Miceli. Tema dell’incontro è stata l’antica pratica dell’apicoltura siciliana con le arnie di ferula, una tecnica millenaria risalente all’epoca greca e romana, simbolo di un sapere profondo e radicato nel rapporto armonico tra uomo e natura. Il volume racconta la vita e l’eredità di Sebastiano Pulvirenti, ultimo “mastru fascitraru”, custode di un’arte antica tramandata di generazione in generazione. Attraverso la sua esperienza emerge un mondo fatto di rispetto per l’ambiente, attenzione ai ritmi delle api e forte legame con il territorio. Il libro offre così non solo una testimonianza personale, ma anche una riflessione sul valore della sostenibilità e sulla necessità di preservare le tradizioni. Al termine dell’incontro è stata organizzata una degustazione di biscotti al miele preparati dal gruppo Unitre “Artiste in cucina”.