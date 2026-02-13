Venerdì 20 febbraio l’Istituto alberghiero “Virgilio Titone” di Castelvetrano ospiterà il “gotha” dell’antica e pregevole arte pasticcera siciliana. L’iniziativa è dell’Associazione nazionale cavalieri al merito della Repubblica italiana e dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, col patrocinio del Comune. Per onorare i «meriti della straordinaria arte pasticciera siciliana» ci saranno Nicola Fiasconaro, ritenuto il principe del panettone siciliano, lo chef Michele Ciaccio che rappresenterà i dolci della Valle del Belice, Lillo Defraia, pasticciere di Caltanissetta che presenterà il cannolo, le cui origini sono state in terra nissena. E poi Peppe Lamia, maestro pasticciere mazarese che presenterà il “muccuneddu”, il dolce tipico preparato (quello originale) dalle monache benedettine del monastero San Michele. E ancora, lo chef Mario Puccio che presenterà la cassata, Rosario Seidita, presidente regionale della Federazione italiana cuochi, Giovanni Montemaggiore, presidente regionale dei discepoli di Escoffier e lo chef marsalese Francesco Bonomo. All’iniziativa sono stati invitati il sindaco Giovanni Lentini, il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, il presidente del Libero Consorzio provinciale Salvatore Quinci e Umberto Rocco. Presenziano la dirigente scolastica Maria Luisa Simanella e Attilio Vinci, delegato Ancri per i rapporti con le istituzioni.