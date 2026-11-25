Tutto pronto per il ritorno del «PalmosaFest», la rassegna d’arte e letteratura promossa dall’associazione culturale «Palmosa-Kore» e presieduta da Bia Cusumano. Il cartellone della quinta edizione sarà svelato ufficialmente sabato 28 novembre, a partire dalle ore 18:30, nel corso di una conferenza stampa ospitata nella suggestiva cornice dell’ex Convento dei Minimi.

All’incontro interverranno la presidente Bia Cusumano, il nuovo direttore artistico Alessandro Quarrato, la direttrice culturale Jana Cardinale e il responsabile della comunicazione Vincenzo Di Stefano. Sarà inoltre presente la poetessa Marietta Salvo, scelta come «madrina» di questa quinta edizione. La serata, arricchita dagli interventi istituzionali del sindaco Giovanni Lentini e dell’assessore all’Istruzione e alla Cultura Rosalia Ventimiglia, sarà intervallata dai momenti musicali curati da Peppe Clemente e Franco Giacomarro.

Inserito a pieno titolo nella Rete dei festival letterari del trapanese — dove negli anni si è ritagliato un ruolo di primo piano per l’elevata qualità delle proposte — il «PalmosaFest» gode del sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Castelvetrano. L’ente comunale finanzia la kermesse attingendo ai fondi dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, risorse destinate ai Comuni impegnati nella promozione della lettura e insigniti della qualifica di «Città che legge» dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

«Siamo orgogliosi di essere giunti alla quinta edizione del “PalmosaFest”, con un cartellone straordinario che non vediamo l’ora di comunicare alla cittadinanza – dichiara la presidente Bia Cusumano –. Il format viene rispettato, con momenti di dialogo alternati a musica e recitazione. Esprimo la mia gioia per una squadra ormai consolidata che porta avanti cultura e bellezza nella città di Castelvetrano».

Sulla stessa linea l’assessore Rosalia Ventimiglia, che sottolinea il valore sociale dell’iniziativa: «Siamo particolarmente felici di portare avanti questo progetto. Crediamo profondamente nel valore della cultura e della lettura non solo come occasioni di crescita personale, ma come veri e propri strumenti di libertà, consapevolezza e partecipazione attiva alla vita della comunità».