Hanno preso il via lunedì i festeggiamenti per San Francesco di Paola (compatrono della città) nell’omonima parrocchia a Castelvetrano. Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti in programma. Lunedì 4 maggio: dalle ore 9,30 rimarrà aperta la chiesa; dalle ore 18, santo Rosario e santa messa. Martedì 5 maggio: ore 9,30, apertura della chiesa; ore 18, santo Rosario e celebrazione della Parola presieduta dal diacono Mimmo Errante Parrino. Mercoledì 6 maggio: ore 9,30, apertura della chiesa; ore 18, santo Rosario e santa messa presieduta da don Antonino Gucciardi, parroco della chiesa madre di Partanna. Giovedì 7 maggio: ore 9,30, apertura della chiesa; dalle ore 18, santo Rosario e santa messa presieduta da don Gioacchino Arena, Vicario generale della Diocesi di Mazara del Vallo; ore 19,30, nel salone parrocchiale, distribuzione di pasti (offerti da Bitti Catering) alle persone indigenti. Venerdì 8 maggio (primo anniversario della proclamazione del Santuario “Maria Ss. della Tagliata”), ore 9,30, apertura chiesa; al Santuario della Tagliata; dalle ore 18, santo Rosario e santa messa, al termine benedizione con la reliquia di San Francesco di Paola; ore 21, nel cortile dell’ex convento dei Minimi, “Agape fraterna” (II edizione “gara delle torte”). Sabato 9 maggio: ore 9,30, apertura chiesa; dalle ore 18, santo Rosario e santa messa; al termine processione di lu Santu Patri, con preghiera e atto di affidamento da parte del sindaco; ore 21, giochi di luce. Domenica 10 maggio: ore 10, santa messa; ore 17, presentazione del libro “Lillo e il bosco delle lucciole” di Sabina Barichello; ore 18,30, santa messa e sorteggio. Durante i giorni della festa, raccolta alimentare per la Caritas.