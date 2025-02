Prende il via domani venerdì 21 febbraio, alle ore 18, nella chiesa San Domenico di Castelvetrano la V edizione della “Galleria letteraria” promossa dalla Società “Dante Alighieri” di Castelvetrano, in collaborazione con Uciim Castelvetrano, Uciim Campobello di Mazara, arcipretura di Castelvetrano e il patrocinio del Comune e di associazioni e clubs service. Ospite del primo incontro sarà Giuseppe Girgenti che presenterà il suo libro “Umano, poco umano”, con la partecipazione di Alfonso Pantaleo. Performance artistiche, recitazione e momenti musicali a cura dei giovani talenti della scuola della maestra Mariella Zancana. Gli altri incontri sono in programma: venerdì 28 febbraio (Lucia Triolo, “Dislocazione. Per una fenomenologia della depressione”), martedì 11 marzo (Francesco Terracina, “Mal di Sicilia”), venerdì 4 aprile (Giacomo Bonagiuso, “Aranci di ’nterra”), venerdì 9 maggio (Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo, “Donna si nasce (e qualche volta si diventa)”, venerdì 16 maggio (Giulia Luppino, “Rubedo. Alchemie poetiche”), venerdì 23 maggio (Bia Cusumano, “Itaca Ebbra”), mercoledì 4 giugno (Francesca Maccani, “Agata del Vento”).

AUTORE. Redazione