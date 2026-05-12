Saper gestire il proprio patrimonio, comprendere le dinamiche del mercato e guardare al futuro con consapevolezza economica. Su queste tre tematiche si è svolto l’incontro del progetto di educazione finanziaria promosso dal Rotary Club di Castelvetrano al liceo Classico di Castelvetrano. L’iniziativa si inserisce nel solco del protocollo d’intesa siglato tra il Distretto Rotary 2110, in persona del Governatore Sergio Malizia e la filiale regionale di Palermo della Banca d’Italia, in persona della direttrice Milena Cardarella. L’obiettivo è chiaro: colmare il gap di competenze finanziarie che spesso vede l’Italia arrancare rispetto ai partner europei, partendo proprio dai banchi di scuola. In un mondo economico sempre più complesso e digitalizzato, il concetto di “risparmio” non può più essere limitato al classico salvadanaio. Durante le sessioni, i funzionari della Banca d’Italia hanno dialogato con i ragazzi anche attraverso l’utilizzo di un’app su temi di stretta attualità quali la pianificazione finanziaria, il valore del tempo e la prevenzione dei rischi nei pagamenti elettronici e le nuove frontiere del credito.