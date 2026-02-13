Sono stati i giovani liceali del polo Classico-Scientifico-Scienze umane “G. Pantaleo – M. Cipolla – G. Gentile” di Castelvetrano i protagonisti dell’incontro “Rifare l’Europa, un gioco da ragazzi”, organizzato nell’aula magna dell’istituto dalla sezione locale del Movimento per la vita. Dopo il canto per le mamme, composto per il Movimento per la Vita, cantato da Deilon e la recita della poesia sull’attività venticinquennale del Movimento, è intervenuta l’assessora Rosalia Ventimiglia per un saluto. Giacomo Scozzari, presidente del Movimento a Castelvetrano, ha ricordato la collaborazione di tantissimi soci alle attività, ricordando, tra gli altri, Domenico Crescente, Ninni Fiore, Francesco Rizzo. La professoressa Marianna Triolo ha raccontato la sua esperienza di accompagnatrice dei giovani vincitori del Premio “Solinas” a Strasburgo. La docente Rosalba Saladino, infine, ha coinvolto i giovani nel ricordo della giovane studentessa Sara Campanella uccisa a Messina da un collega universitario, poi uccisosi in carcere. Il ricordo del motto di Sara («mi amo troppo per stare con chiunque») ha ricordato il rispetto delle donne e, ancora una volta, il rispetto della vita.