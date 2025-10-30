«Acquistare una dose equivale ad alimentare la mafia». Lo ha detto il questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore intervenendo ieri al convegno su “La droga alimenta la mafia”, tenutosi al Liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano. Martedì lo stesso convegno si è tenuto presso l’istituto “Francesco Ferrara” di Mazara del Vallo. Con gli interventi di Antonio Pignataro, consulente del dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze del Consiglio dei ministri, del prefetto di Trapani Daniela Lupo, dello stesso questore e del procuratore di Marsala Fernando Asaro, è stato spiegato ai ragazzi la pericolosità delle droghe e l’effetto distruttivo che queste possono avere sulla salute e sulla vita di chi le consuma.