Anche ai neo diciottenni di Castelvetrano (in teatro ne erano presenti circa 100) è stata consegnata una copia della Costituzione, durante la cerimonia della Giornata dell’unità nazionale, celebrata stamattina al teatro Selinus. Era presente il vice prefetto Filippo Consoli. «Desideriamo inoltre ringraziare gli studenti degli istituti superiori della città, che con contributi storici, documentali e performance artistiche hanno arricchito la cerimonia, offrendo un segnale concreto di partecipazione e consapevolezza civica – ha detto il sindaco Giovanni Lentini – un particolare ringraziamento alla professoressa Vitalba Ingrassia per il lavoro di coordinamento svolto nei rapporti con le scuole, in collaborazione con l’assessore alla pubblica istruzione Rosalia Ventimiglia».