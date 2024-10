Il 10 ottobre si celebra il World Health Mental Day – Giornata mondiale della salute mentale – con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo, mobilitare gli sforzi a sostegno della salute mentale, combattere stigma e discriminazioni.

In occasione della Giornata, celebrata per la prima volta il 10 ottobre 1992, il locale Centro di Salute Mentale invita l’intera cittadinanza a partecipare agli eventi organizzati sul territorio come momenti di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche inerenti la salute mentale. E sulla scia dell’onda verde di consapevolezza che attraverserà l’Italia ci sarà la simbolica illuminazione di verde della Fontana della Ninfa. L’evento è organizzato dal CSM in collaborazione del Centro Diurno e della Cooperativa Starbene.

Di seguito il programma degli eventi:

Giorno 09/10/2024:

• Ore 16:30 Tavola rotonda presso il teatro Selinus di Castelvetrano che si aprirà con i saluti del Sindaco di Castelvetrano. A seguire gli operatori della Salute Mentale approfondiranno alcune tematiche che riguardano:

– Salute Mentale: quale impatto sulla popolazione generale?

– La storia, il contesto, i cambiamenti in Salute mentale

– Il disagio psichico della popolazione giovanile

– Determinanti sociali della salute mentale

– Budget di salute: un’esperienza di integrazione nel nostro territorio

Dibattito

Chiusura dei lavori

Proiezione del cortometraggio “Mani da cortile” a cura del Centro Diurno di Castelvetrano.

Esibizione musicale con la collaborazione di Musicart culture di Castelvetrano

• Dalle ore 16:30 presso il sistema delle piazze saranno allestite delle bancarelle con l’esposizione dei manufatti realizzati dai pazienti del Centro Diurno e della Cooperativa Starbene, quest’ultima in collaborazione con lo Zoo Fattoria di Rosario Carimi e l’Agriturismo Carbona

• Ore 18:30 illuminazione di verde della Fontana della Ninfa

Giorno 10/10/2024:

• Dalle ore 16:30 presso il sistema delle piazze proseguirà l’esposizione dei manufatti realizzati dai pazienti del Centro Diurno e della Cooperativa Starbene, quest’ultima in collaborazione con lo Zoo Fattoria di Rosario Carimi e l’Agriturismo Carbona

• Ore 18:30 illuminazione di verde della Fontana della Ninfa

