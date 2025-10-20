Dal 3 novembre il centro smistamento e recapito delle Poste italiane di via Tenente Sammartano a Castelvetrano verrà chiuso. Nell’ottica di ottimizzare le risorse l’azienda ha pensato di organizzare un mega centro smistamento a Mazara del Vallo che ingloberà il centro di Castelvetrano che, dopo più di 20 anni, chiuderà i battenti. Si tratta di un capannone acquistato da Poste Italiane con ingresso dal lungomare San Vito (nelle vicinanze dell’hotel Mahara) che si chiamerà “CD Mazara del Vallo”. All’interno del centro logistico avverrà lo smistamento della posta per Mazara, Castelvetrano, Marsala, Sciacca e Ribera, col personale che arriverà dagli stessi centri. In più nel nuovo centro logistico ci sarà il personale dedicato al recapito per Mazara e Castelvetrano (in quest’ultima città i postini per distribuire buste e pacchi arriveranno dal centro di Mazara con le vetture). Questa nuova riorganizzazione è stata decisa a livello centrale con l’avallo dei sindacati.