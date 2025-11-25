Stamattina, intorno alle ore 11, in via Quintino Sella a Castelvetrano un uomo che si trovava al volante di una Fiat Punto ha accusato un malore perdendo il controllo dell’auto. La vettura in movimento è finita così contro un auto in sosta che, a sua volta, a causa del tamponamento, è andata a urtare con un’altra vettura in sosta. Il conducente dell’auto è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118 per controlli medici. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale.