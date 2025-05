Fra Emanuel Maria, al secolo Emanuel Peixoto, originario del Portogallo, 24 anni, della comunità dei Piccoli Frati e Piccole Suore di Maria e Gesù della parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano, ha ricevuto il ministero dell’Accolitato dalle mani del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Fra Emanuel da poco meno di un anno vive nella comunità di frati della parrocchia nella periferia di Castelvetrano. La storia di fra Emanuel inizia a 18 anni, quando ha fatto ingresso in comunità, seppur la ricerca della vocazione inizia tempo prima, quando la sua famiglia incontra un gruppo di Piccoli frati e Piccole suore in un autogrill. Qualche mese addietro fra Emanuel ha raccontato la sua storia a #CondividereTV, il canale YouTube della Diocesi di Mazara del Vallo. «Il primo contatto con la comunità l’ha avuto mio papà – racconta nella videointervista per #CondividereTV – era il 2007 e in un autogrill a confine tra il Portogallo e la Spagna si accorge di questi frati e della gioia che portavano». Fra Emanuel, da alcuni mesi, vive nella comunità della parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano e sta continuando gli studi presso la Facoltà Teologica di Sicilia. «Ai giovani dico: cercate quello che vuole Dio – racconta – avendo in mente che quello che Dio vuole per noi è la cosa più bella…».

AUTORE. Redazione