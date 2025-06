Per il 9° anno – con una sola interruzione durante il periodo della pandemia – la parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano torna a riempirsi di voci, colori e sorrisi grazie al Grest che prende il via stamattina. Sino al 26 giugno, per quattro mattine a settimana, saranno accolti 70 bambini provenienti da tutti i quartieri della città. La festa conclusiva, il 26, avverrà alla presenza del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Il tema scelto quest’anno è “Creato con cura”, ispirato al racconto della creazione nel libro della Genesi. Un viaggio tra cielo e terra, per riscoprire quanto Dio ha fatto.

“Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona” (Genesi 1,31): è proprio da questo versetto che suor Veronica, madre generale dei Piccoli frati e piccole suore di Gesù e Maria, ha preso spunto per formare gli animatori, spiegando loro come trasmettere ai bambini il valore del dono della creazione e la responsabilità della sua salvaguardia consegnando loro due verbi: coltivare e conservare. Ventidue animatori, affiancati da due mamme, Daniela e Rosy, da suor Gioia e da numerosi volontari, ogni mattina accoglieranno i bambini per di rinnovare questo atteso appuntamento estivo.

Una delle novità più belle di quest’anno è la presenza tra gli animatori di diversi studenti che hanno accolto l’invito dei Colibrì a vivere questa esperienza. Tra loro anche Karamo, un ragazzo africano ben integrato nella comunità di Castelvetrano e tra i bimbi 2 sono di religione musulmana: un segno di accoglienza e integrazione che arricchisce il dialogo interreligioso. «Pur accogliendo con rispetto ogni bambino, il nostro percorso resta radicato nella fede cristiana, per insegnare ai bimbi il mistero di Cristo che ci conduce alla vita eterna», ha detto il parroco fra Giuseppe.

Le giornate inizieranno con la preghiera, seguita dal nuovo inno del Grest, “Laudato sii”. I bambini, divisi per fasce d’età, saranno impegnati in laboratori creativi e didattici: colorare magliette, ricreare il sole e la luna, imparare a distinguere i suoni della natura da quelli artificiali, riconoscere i diversi tipi di terreno, scoprire l’importanza della raccolta differenziata. Non mancheranno i momenti di gioco libero. Punto di riferimento per tutti sarà la presenza di fra Giuseppe e fra Francesco che sostengono tutte le iniziative che si fanno in parrocchia.

«Un grazie di cuore va a tutti i genitori che ogni anno ci scelgono e a coloro che, quest’anno, si sono aggiunti per la prima volta, dimostrando fiducia nel nostro operato. Grazie anche ai generosi sponsor che, durante il Grest, offriranno la merenda gratuita a tutti i partecipanti».

AUTORE. Redazione