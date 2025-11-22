Domenica 23 novembre, con inizio alle ore 18,30, nella chiesa San Domenico di Castelvetrano si esibirà il coro “Gospel Project” in un concerto di beneficenza organizzato dal Lions club di Castelvetrano (presieduto da Agata Calandro). “Aspettando il Natale” è il titolo del concerto che servirà alla raccolta fondi da destinare a persone bisognose. Il coro è nato nel 1994 a Palermo ed è interconfessionale perché mette insieme componenti di diverse confessioni religiose. È formato da 44 elementi di cui 24 sono solisti ed esegue brani del repertorio gospel e spiritual tradizionali e moderni. Attraverso il canto vuole testimoniare e diffondere la buona novella cioè il Vangelo (Gospel) con uno spirito particolare: quello mediterraneo.L’ingresso è con contributo. Info: 3203396677.