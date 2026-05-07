E’ stata approvata in via definitiva la graduatoria relativa al PR FESR Sicilia 2021/2027 – Azione 4.3.2. Un passaggio formale decisivo che rende definitivo il finanziamento di 750.000 euro per il progetto del Comune di Castelvetrano “Invecchiando s’impara (a vivere)”. Il bando era stato pubblicato dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana.

Si consolida così un intervento strategico per la città, che consentirà la rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata in via Omero, trasformandolo in un centro di servizi sociali e socioassistenziali dedicato ad anziani, persone fragili e alle loro famiglie in un quartiere periferico della Città “La Salute”. Un risultato concreto che rafforza il percorso di rigenerazione urbana e inclusione sociale, restituendo valore ai beni pubblici e creando nuove opportunità per la comunità.