I carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, insieme agli agenti della Polizia di Stato, hanno arrestato un 32enne di Castelvetrano, per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, si sarebbe presentato in un bar chiedendo 20 euro sotto minaccia di una spranga di ferro. Il titolare del bar ha allertato il 112 e, in pochi minuti, un equipaggio della Polizia di Stato è arrivato sul posto. L’uomo proferiva insulti e minacce per poi dileguarsi cercando di eludere il controllo. Sul posto è intervenuta anche una radiomobile dei carabinieri. L’uomo è stato così arrestato e deferito all’autorità giudiziaria.