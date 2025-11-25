Il 25 novembre non è una data qualunque. È la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. In tutta Italia nella giornata sono state organizzate iniziative per commemorare la Giornata. E anche all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano l’associazione “AVO” (volontari ospedalieri sezione di Castelvetrano) ha organizzato un momento simbolico proprio a fianco la panchina rossa che è stata inaugurata lo scorso anno vicino l’ingresso dell’ospedale. I volontari ospedalieri, collaborati dal personale medico e paramedico, hanno allestito un albero con fiocchi rossi. Non un albero qualunque, perché a piantarlo, anni addietro, sono stati gli stessi volontari dell’AVO.