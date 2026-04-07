Lunedì 20 aprile 2026, alle ore 16.00, presso la Palestra Comunale “Mimmo Bonanno” le studentesse e gli studenti dell’Istituto Autonomo Comprensivo “Giuseppe Pitrè” incontreranno Gino Cecchettin, autore del libro “Cara Giulia”, per un confronto aperto sui temi del rispetto, delle relazioni sane e del contrasto alla violenza di genere.

L’iniziativa nasce dalla volontà di trasformare la lettura in impegno concreto, offrendo alle nuove generazioni uno spazio di riflessione condivisa.

“Non può esserci vera istruzione senza un’educazione profonda al valore dell’altro – dichiara la Dirigente Scolastica Elvira Mulé – Con questo incontro vogliamo ribadire il ruolo centrale della scuola come presidio nella prevenzione della violenza, promuovendo una cultura delle relazioni basata sull’ascolto e sulla cura reciproca sin dai banchi di scuola”.

“Attraverso le pagine del libro – afferma la Prof.ssa Barbara, Referente del Progetto Lettura dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Pitrè”, – emerge con forza l’urgenza di una rivoluzione culturale che coinvolga tutta la società, nella convinzione che solo attraverso l’impegno condiviso sia possibile costruire un futuro più giusto, fondato sul rispetto, sull’ascolto e sulla dignità di ogni persona”.

L’evento è organizzato dall’Istituto Comprensivo “Giuseppe Pitrè”, in collaborazione con la Libreria Modus Vivendi, nell’ambito del progetto “Generazione Zeta”, promosso dalla Cooperativa Sociale TERRAFERMA.

“Con il progetto Generazione Zeta vogliamo creare spazi di ascolto e confronto per i giovani – sottolinea Antonina Grillo, coordinatrice del progetto. La presenza di Gino Cecchettin rappresenta un’opportunità importante per stimolare riflessioni profonde e contribuire alla costruzione di una cultura fondata sul rispetto e sulla prevenzione della violenza”.

“Come amministrazione comunale crediamo fortemente nel valore educativo di iniziative come questa -afferma il Sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto. – È fondamentale coinvolgere i giovani in percorsi di consapevolezza e responsabilità, promuovendo una cultura del rispetto che parta proprio dalle nuove generazioni e si radichi nella comunità”.

L’incontro con Gino Cecchettin, attraverso la presentazione del libro “Cara Giulia”, rappresenta un’occasione concreta per stimolare consapevolezza, responsabilità e partecipazione attiva tra i più giovani, contribuendo alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto e sulla dignità della persona.