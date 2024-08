I casinò online senza licenza AAMS sono un’ottima opportunità per i giocatori online. Devi sapere, però, che i siti senza l’autorizzazione italiana potrebbero presentare qualche rischio. Ecco perché bisogna conoscere tutto su tale tipologia prima di scegliere la piattaforma giusta.

L’obiettivo del seguente articolo, infatti, è farti capire innanzitutto cosa sono i siti non AAMS; i loro punti di forza e i motivi per cui molti utenti li scelgono. Inoltre, ti spiegheremo quali sono gli aspetti più importanti da conoscere e valutare. Solo così potrai scegliere i casinò non AAMS giusti per te.

Cosa Sono i Casinò non AAMS?

Il primo aspetto da valutare è capire quali sono i siti non AAMS e perché talvolta creano dei timori nei giocatori meno esperti.

Ci riferiamo a casino non AAMS quando questi non hanno la licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia. Fino a qualche anno fa, però, era l’AAMS. Da qui, perciò, deriva la definizione, per l’appunto, di casino e siti scommesse non AAMS.

A questo punto, però, sorge una domanda, ovvero se i siti non AAMS sono legali o no? In realtà, i siti scommesse non AAMS sono comunque affidabili, sempre a patto che questi abbiano una licenza seria. Come vedremo dopo, infatti, l’autorizzazione è fondamentale. Oltre ad avere una licenza, però, bisogna controllare anche il livello di serietà dell’ente che rilascia l’autorizzazione.

Tra gli organismi di controllo più famosi abbiamo:

UK Gambling Commission,

Malta Gaming Authority,

Curacao.

Criteri per Scegliere il Sito Migliore

Come preannunciato, il nostro obiettivo è farti capire quali sono gli elementi da valutare prima di scegliere un casinò non AAMS. Verifica tutto con attenzione. Possono davvero fare la differenza nel corso della tua esperienza di gioco online.

Licenza

In uno dei precedenti paragrafi ti abbiamo parlato della licenza. I casinò non AAMS validi hanno sempre un’autorizzazione. Questa, però, deve essere rilasciata solo dai migliori enti del settore, già citati in precedenza.

Il motivo di tanta importanza sta nel fatto che gli enti che esaminano il sito sotto tutti i punti di vista. Si assicurano innanzitutto che i giochi siano legali e, quindi, non truccati. Verificano quali sono i sistemi di pagamento, i tempi di attesa e così via. Controllano se c’è una pagina Termini e Condizioni e tanto altro.

Insomma, sapere che persone esperte abbiano analizzato un sito, e che i controlli siano stati superati, indica che il casinò è affidabile. Non dovremo, perciò, effettuare altre ricerche. Ci basterà sapere che il casinò ha una buona licenza, anche se non è quella italiana.

Bonus

I giocatori italiani optano spesso per siti non AAMS visto che offrono più promozioni e premi vantaggiosi. In particolare, poi, una delle tipologie più frequenti è quella senza deposito iniziale. È anche una delle più amate dagli utenti. I nuovi utenti ottengono un premio certo solo con la registrazione e, in alcuni casi, la convalida del conto online.

Prima di scegliere un bonus in sito scommesse non AAMS o in un casino, controlla se c’è una pagina dedicata ai Termini e Condizioni della promo. Assicurati che sia tutto in regola, che ci siano dei requisiti di scommessa nella media e un tempo accettabile per l’utilizzo dei premi.

Può capitare che la pubblicazione di un bonus generoso sia solo un modo per attirare nuovi giocatori. In realtà le condizioni previste rendono impossibile prelevare le vincite.

Gamma di Giochi e Provider

Dato che parliamo di casinò non AAMS, la sezione relativa ai giochi è la più importante. Devi prima di tutto controllare quali sono le principali tipologie di dispositivi su cui puoi puntare. Controlla, poi, il numero di giochi e la qualità dei provider.

Ad esempio, se trovi alcune delle migliori gaming house del momento, ad esempio NetEnt, Pragmatic Play e Playtech, vuol dire che il sito è ottimo. Al contrario, invece, se il livello ti sembra basso e ci sono solo società emergenti, è un campanello d’allarme. Indica che i provider migliori hanno deciso di non collaborare con quel sito.

Nei principali casino non AAMS, comunque, troverai migliaia di giochi tra cui slot machine, roulette, poker e blackjack.

Metodi di Pagamento

Nei bookmakers non AAMS, così come nei casinò senza licenza italiana, la lista di metodi di pagamento è solitamente ampia. In molti casi, oltre alle classiche carte di credito e da debito, possiamo trovare e-wallet (tranne PayPal) e le più famose criptovalute. Se, invece, dopo le dovute verifiche ti rendi conto che la lista è breve, c’è qualcosa che non va.

Inoltre, controlla i tempi di attesa e se ci sono delle eventuali spese di commissione.

Recensioni e Commenti

Conoscere le opinioni di altri giocatori che prima di te hanno già provato un sito non AAMS è uno dei sistemi perfetti per avere un’idea in pochissimo tempo. Puoi dare uno sguardo ai vari forum del settore al cui interno troverai pagine dedicate ai casinò non AAMS.

Se noti solo commenti negativi potrebbe esserci qualche problemino. A quel punto, quindi, è bene controllare in prima persona. Puoi anche verificare le recensioni degli esperti.

Servizio Clienti

Un buon sito di casinò online non AAMS deve mettere a disposizione dei propri giocatori diversi sistemi di contatto. Poi, deve avere degli operatori che parlano italiano. Se noti che la live chat non funziona o che gli operatori parlano solo in inglese, è un brutto segno. Indica che il concessionario non tiene conto dei propri giocatori.

In caso di difficoltà tecniche e problemi, gli utenti rischiano di non avere il necessario sostegno.

Sezione Gioco Responsabile

Infine, un elemento per capire se i siti scommesse non AAMS e i casinò online siano validi, è la presenza di una sezione dedicata al Gioco Responsabile. C’è in tutti i migliori siti. All’interno devono esserci le info su come giocare in maniera giusta, i consigli per avere una perfetta gestione del budget e altro ancora.

Affinché la sezione sia completa, poi, non devono mancare i contatti a cui rivolgersi qualora si abbia un problema di ludopatia. Qualora non trovassi la sezione, consideralo come un campanello d’allarme da non sottovalutare.

AUTORE. Claudia Bianco