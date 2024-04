Nuovo passo avanti nell’iter che riporterà la caserma dei carabinieri presso l’ex stazione ferroviaria di Marinella di Selinunte. Il sindaco Enzo Alzano, insieme al capitano della Compagnia dei carabinieri di Castelvetrano Pietro Calabrò e i tecnici RFI e quelli del Comune, hanno fatto un sopralluogo presso i locali dell’ex stazione. Nei giorni scorsi la Giunta municipale aveva deliberato la convenzione e il comodato con RFI che, in maniera gratuita, riporterà alla disponibilità pubblica tutta l’area parcheggio e le strutture che sono di proprietà di RFI. Nella palazzina sorgerà la stazione dei carabinieri («il progetto è di altre amministrazioni, arenatosi per contestazioni e contenziosi vari», puntualizza il sindaco), ma l’Amministrazione comunale ha dato disponibilità all’Asp Trapani di potervi allocare anche la guardia medica. In prospettiva si pensa anche ad ospitarvi un ufficio turistico. «È un obiettivo importantissimo per la nostra comunità che è stato colto dopo anni di lavoro di questa Amministrazione e di interlocuzioni che hanno evitato il preteso pagamento di elevati crediti arretrati. Un sito oggetto negli anni di canoni di locazione significativi che adesso in maniera gratuita ritorna nella disponibilità pubblica», ha detto il sindaco.

AUTORE. Redazione