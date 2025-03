Una generosità inaspettata di persone e aziende che hanno reso possibile il successo della manifestazione. E ora che tutto è terminato è il tempo dei ringraziamenti. A farli è il NOE di Castelvetrano, il Nucleo operativo emergenze che è stato coinvolto dal Comune nell’organizzazione del carnevale: l’evento è tornato dopo 8 anni dall’ultima sfilata cittadina che venne fatta. Quest’anno tutti i volontari del NOE sono stati impegnati in prima linea, allestendo ben 4 carri: Tom & Jerry, Peppa Pig, i Puffi e super Mario. «Grazie a tutti coloro hanno reso possibile che l’evento si realizzasse – spiega Giuseppe Rapallo presidente del NOE – e un particolare ringraziamento va alla Croce Rossa Italiana di Castelvetrano che ha messo a disposizione i locali per il montaggio e il ricovero dei carri». Al carnevale, su invito del NOE, hanno collaborato anche le scuole di danza “Dancing for a dream” di Sara Messina Denaro e Mario Cecinati e “Soul Dancing” di Giovanni Cusumano.