Il Carnevale di Sciacca con oltre 10 milioni di visualizzazioni sui social risulta essere l’edizione più digitale di sempre.

Quest’anno il Carnevale di Sciacca ha richiamato oltre 135.000 persone da tutta Italia, e contemporaneamente ha conquistato il web con numeri da capogiro che hanno fatto il giro dei social, diventando virali e super condivisi.

Su Instagram sono state raggiunte più di 3 milioni di visualizzazioni e oltre 270 mila account, mentre su Facebook sono state superate 6,5 milioni di visualizzazioni e 50 mila interazioni. Anche su TikTok i video sono diventati virali, con oltre 865 mila visualizzazioni.

Dai reel che hanno fatto il giro del mondo ai post che hanno entusiasmato migliaia di persone, passando per l’energia travolgente dei carri allegorici e la straordinaria creatività degli artisti: l’evento ha dimostrato, ancora una volta, di non essere solo imperdibile, ma un

vero e proprio fenomeno virale.

Il Carnevale di Sciacca ha anche goduto del supporto di importanti community sui social: Carnevali nel Mondo, Carnevali d’Italia, SciacCarnevale e molte fan page. Un successo incredibile che conferma, ancora una volta, il Carnevale di Sciacca come

uno degli appuntamenti più amati e seguiti d’Italia.

Appuntamento al 2026: il 400° anniversario si terrà sabato 14, domenica 15, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio.

AUTORE. Patrizia Vivona